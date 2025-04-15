У Кременці згоріла військова автівка, яка пройшла майже всі напрямки фронту

У ніч на 15 квітня в Кременці сталася пожежа — згоріла військова автівка, яка пройшла чи не всі напрямки фронту та прибула на ремонт перед черговим виїздом у зону бойових дій.

Як повідомила Зоя Карпюк, наразі триває слідство. Причини загоряння поки не встановлені, але не виключається ймовірність умисного підпалу.

«Вороги є не лише на Сході чи Півдні, не лише в Центрі України, а навіть у нашому, здавалося б, миролюбивому краї», — зазначає вона.

Правоохоронці запевняють, що справу розслідуватимуть детально та доведуть до кінця.