Сергій Мельник із Тернополя став народним депутатом від «Слуги народу»

У Верховній Раді України — новий народний депутат. 15 квітня присягу склав Сергій Мельник, уродженець Тернополя, який увійшов до парламенту за списком партії «Слуга народу» під №149.

Про це повідомила народна депутатка Людмила Марченко.

Центральна виборча комісія визнала Сергія Мельника обраним парламентарем після того, як наприкінці лютого 2025 року Верховна Рада достроково припинила повноваження депутатки Ірини Кормишкіної, яку підозрювали у незаконному збагаченні. Кормишкіна визнала провину та пішла на угоду зі слідством.

Після цього наступною у списку була кандидатка Інна Свириба, однак вона добровільно відмовилася від мандата. Тож депутатом став наступний у черзі — Сергій Мельник.

62-річний новообраний народний депутат має військову та юридичну освіту. Він навчався в Одеському вищому артилерійському командному училищі, де здобув спеціальність «командна тактична артилерія». Згодом закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого, отримавши кваліфікацію юриста.

До обрання в парламент Сергій Мельник працював у правоохоронних органах.