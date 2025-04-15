Герої, які не здаються: у Тернополі створюють команду з волейболу сидячи

Шанс відчути себе знову частиною команди, борцем та переможцем отримали тернополяни, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом або повернулися з війни без ніг чи обмежені в русі.

Кількість таких людей з кожним днем зростає. Серед нас живуть герої, які пройшовши через вогонь пекла, втратили не лише спокійне життя, а й частину себе.

Аби підтримати наших захисників, у Тернополі створили команду із волейболу сидячи, а першими гравцями стали поліцейські, а саме члени ветеранського простору «Незламні духом».

Волейбол сидячи – це паралімпійський вид спорту, динамічна, технічна та командна гра, – стверджує заслужений тренер України з пляжного волейболу Ніколюк Петро. – Тут кожен відчуває підтримку. Волейбол сидячи — це більше, ніж спорт. Це реабілітація тіла і душі.

“Ми запрошуємо всіх людей з обмеженнями в русі. Ми запрошуємо тих, хто сидить на дивані та думає про погане, а не думає, як себе розвивати далі. Життя не закінчується. Так, втратила людина кінцівки, це війна, це біда, але коли сидіти зі своєю проблемою наодинці – нічого не вийде. Це погано”.

Тренер команди каже, що наші хлопці залишили на полі бою свої ноги, але не силу духу, не жагу до життя, не любов до спорту. Вони взяли до рук м’яч і вийшли на майданчик, де кожен удар — це виклик та доказ того, що неможливе можливо.

Волейбол сидячи – це команда, де розуміють з півслова, вони сміються, змагаються, підтримують один одного. Наші Герої доводять, що життя триває і воно варте того, щоб за нього боротися. Приєднатися до команди можна за адресою: Тернопіль, вулиця Лесі Українки, 9А (на базі школи-інтернату для дітей зі зниженим слухом), повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.