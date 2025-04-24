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Небезпечний маневр — і двоє в лікарні: ДТП на Кременеччині

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 квітня в с. Вілія Шумської територіальної громади Кременецького району. Орієнтовно о 18.40 годин тут відбулось зіткнення двох автомобілів «Nisan Qashqai» та «Peugeot Expert».
Внаслідок ДТП травмувались двоє людей: 60-річна пасажирка «Peugeot Expert» та 20-річний пасажир «Nisan Qashqai».  Обох потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Шумську міську лікарню.

За інформацією тернопільської поліції, у ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Nissan Qashqai допустив зіткнення із Peugeot Expert. Кермувальник Peugeot не переконався у безпечному русі і виїхав  із другорядної дороги на головну та почав рух у попутному напрямку. 

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.  

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