Небезпечний маневр — і двоє в лікарні: ДТП на Кременеччині

Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 квітня в с. Вілія Шумської територіальної громади Кременецького району. Орієнтовно о 18.40 годин тут відбулось зіткнення двох автомобілів «Nisan Qashqai» та «Peugeot Expert».

Внаслідок ДТП травмувались двоє людей: 60-річна пасажирка «Peugeot Expert» та 20-річний пасажир «Nisan Qashqai». Обох потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Шумську міську лікарню.

За інформацією тернопільської поліції, у ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Nissan Qashqai допустив зіткнення із Peugeot Expert. Кермувальник Peugeot не переконався у безпечному русі і виїхав із другорядної дороги на головну та почав рух у попутному напрямку.



У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.