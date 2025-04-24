ТОП-5 найдорожчих авто депутатів міськради Тернополя

Депутати Тернопільської міської ради, які приймають найважливіші для громади рішення, оприлюднили свої декларації про доходи за минулий рік. Частина обновила свій автопарк, пересівши на кращі та дорожчі машини, дехто не зазначив у своєї сім’ї жодного транспортного засобу, а окремі депутати мають у власності по декілька автомобілів. Ми обрали ТОП-5 найдорожчих авто за вартістю, вказаною в деклараціях, однак також вказуватимемо еквівалент ціни в доларах по курсу на рік купівлі, щоби порівнювані значення були справедливими.

1. Наталія Паньків, фракція “ВО “Свобода”

Наталія Паньків їздить на найдорожчому авто серед своїх колег – вартість її Lexus LX 450D 2020 року випуску та придбаного в тому ж році, сягає 2 802 345 гривень, або $100 800 по тодішньому курсу.

Щоправда, зареєстрований транспортний засіб на третю особу – Галину Плисюк. Найімовірніше, це дуже близька родичка депутатки Паньків, адже і в попередніх деклараціях Наталія Миколаївна зазначала її власницею інших преміум-авто, на яких їздила. Наприклад, в 2016-му це була Toyota Land Cruiser Prado 150, з 2017-го по 2019-ий – Toyota Land Cruiser 200.

У 2022 році, коли в Україні вже вирувала повномасштабна війна, Наталія Паньків також придбала квартиру в Житомирі, площею 50,2 кв.м. Свої основні заощадження вона тримає в готівці. На початок цього року вони склали $56 800 та 1 385 000 гривень.

2. Юрій Фартушняк, фракція “ВО “Свобода”

Другу сходинку в рейтингу найдорожчих депутатських авто посідає BMW X5 Юрія Фартушняка із зазначеною вартістю 1 926 085 грн. ($70 700). Автомобіль 2020 року випуску був придбаний у 2021-му та зареєстрований на дружину Юрія Анатолійовича.

В сім’ї депутата є ще одне авто преміум-класу – Toyota LAND CRUISER 150 2014 року випуску, придбане в 2015-му. На початок цього року Юрій Фартушняк з дружиною також мали у власності дві квартири в Тернополі, земельні ділянки в селах Смиківці і Забойки, садовий будинок у Смиківцях та два дорогих паркомісця.

Всі свої заощадження сім’я депутата-“свободівця” зберігає в готівці:

145 000 євро;

15 000 доларів;

230 000 гривень.

3. Микола Дерецький, фракція “ВО “Свобода”

Третє місце в рейтингу займає Mercedes-Benz GLE-250 2018 року випуску, куплений того ж року сім’єю депутата Миколи Дерецького. За преміум-авто було заплачено, згідно декларації, 1 600 000 гривень ($57 800). Транспортний засіб зареєстрований на дружину Миколи Володимировича, це єдине авто в сім’ї.

Окрім автомобіля, Микола Дерецький також задекларував житловий будинок в Тернополі площею 255.6 кв.м, чотири земельні ділянки в обласному центрі та селах, а також два об’єкти комерційної нерухомості в Тернополі. До слова, депутат проходить військову службу в одному з підрозділів ЗСУ, хоча є військовим пенсіонером.

Свої заощадження подружжя Дерецьких також тримає в готівці. На початок цього року вони задекларували:

215 000 доларів;

73 000 євро;

56 000 гривень.

4. Галина Гевко, фракція “ВО “Свобода”

Сім’я депутатки Галини Гевко має у власності три автомобілі, однак за вказаною в її декларації вартістю найдорожчим є AUDI Q7 2021 року випуску та придбаний того ж року за 1 510 665 гривень ($55 500). Окрім нього, у 2023-му році Галина Орестівна придбала FIAT DOBLO 2006 року випуску, а торік – ще TESLA MODEL Y за 775 600 гривень.

Подружжя Галини та Степана Гевків, керуючи в Тернополі власними підприємствами з надання комунальних послуг, також задекларували за минулий рік житловий будинок в обласному центрі площею 332.7 кв.м, квартиру, 4 земельні ділянки та частки ще в одному будинку та квартирі.

На початок 2025 року Галина Орестівна з чоловіком заощадили в готівці 1 380 000 гривень та 50 000 доларів.

5. Юрій Смакоуз, фракція “Європейська солідарність”

Закриває рейтинг автомобіль Lexus NX200 2021 р.в., придбаний того ж року депутатом Юрієм Смакоузом та зареєстрований на його дружину. Вартість авто, згідно декларації, склала 1 150 655 грн., що за тодішнім курсом становить 42 300 доларів.

Загалом у власності подружжя Смакоузів зазначено 9 транспортних засобів, здебільшого – вантажівки. Однак депутата можна вважати справжнім рекордсменом у міськраді за кількістю нерухомого майна. У декларації Юрія Смакоуза за 2024 рік перелік квартир, земельних ділянок, нежитлових та складських приміщень, гаражів тощо охоплює 65 позицій. Плюс два об’єкти незавершеного будівництва: житловий будинок у Байківцях та садовий – в Тернополі.

Свої заощадження депутат з дружиною тримають в готівці, а також у банках. На початок року вони задекларували:

1 179 816 гривень;

21 249 доларів;

10 417 євро;

4 490 фунтів у шотландському банку;

3 077 злотих в банку Польщі.

Депутатський автопарк

Із 41-го депутата Тернопільської міської ради лише шестеро не задекларували жодної автівки: Марія Баб’юк, Ігор Вонс, Іван Зінь, Ольга Похиляк, Мар’яна Юрик та Артур Шатарський.

Найдешевший автомобіль – у депутатки Ружени Волянської. Згідно декларації, Ладу Гранту 2021 р.в. вона придбала торік всього за 3 000 гривень.

Депутатка Ліна Прокопів приховала у своїй декларації марки та вартість обох своїх авто, оскільки вони зареєстровані на її чоловіка, котрий відмовився оприлюднювати цю інформацію.

Впродовж 2024 року семеро депутатів придбали собі нові та вживані транспортні засоби. Лише один депутат (Ігор Турський, “Сила людей”) користується мотоциклом.



