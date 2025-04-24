«Хто ви?» — запитував 50 разів: у Тернополі судять ветерана після конфлікту з інспекторами без посвідчень

У Тернопільському міськрайонному суді відбулося перше судове засідання у справі ветерана Володимира Савчука, якого обвинувачують в умисному нанесенні побоїв службовій особі. Засідання провів суддя Олег Холява.

За словами Савчука, інцидент стався 30 січня 2025 року. У той день між ним та чотирма чоловіками на вулиці виник конфлікт. Як з’ясувалося згодом, ці особи були муніципальними інспекторами.

— Я разів п’ятдесят спитався: “Хто ви?” Жодного разу не представилися, тільки хамство було у відповідь, — розповів обвинувачений у суді. — Витягнув телефон, щоб зняти розмову, хтось штовхнув — розлив каву. Почалася перепалка. Один із них вдарив мене, я оборонявся. У мене не працює ліва рука, ще й проблеми з оком. А мене звинувачують, що я напав на чотирьох.

Санкція другої частини статті 350 Кримінального кодексу України, яку інкримінують ветерану, передбачає покарання — до п’яти років позбавлення волі.

Прокурор і потерпілий від коментарів наразі утрималися.

Наступне судове засідання у справі призначено на 2 травня.

За інф. Суспільне