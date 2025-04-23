Хвилина мовчання на честь Олега ВОЛЯНСЬКОГО

Олег ВОЛЯНСЬКИЙ був людиною щирої душі та відкритого серця. 34-річний стрілець, помічник гранатометника з Тернопільщини загинув 13 січня 2024 року в боях за Богданівку на Донеччині.

Народжений у селі Беримівці, він здобув освіту в Зборівському фаховому коледжі, а в мирному житті працював будівельником висотних робіт у Києві. Його руки вміли творити, а серце – любити.

“Він був чесним, принциповим та сильним за духом. Ніколи не жалівся та героїчно боронив свою державу”, – згадує дружина Тетяна.

За мужність та відданість Олег ВОЛЯНСЬКИЙ посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин Тернополя”.

У глибокій скорботі залишились дружина Тетяна, син Максим та донька Ангеліна, які бережуть світлу пам’ять про люблячого чоловіка і батька.