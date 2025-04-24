З попелу до відродження: у Катеринівці розпочали будівництво нового храму

23 квітня 2025 року, у день пам’яті святого великомученика Юрія Переможця, митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор звершив урочисте закладення наріжного каменю під будівництво нового храму святого Юрія Переможця у селі Катеринівка Кременецького благочиння. Ця подія символізує початок відродження духовного центру громади на місці 100-річного дерев’яного храму, який згорів унаслідок масштабної пожежі 11 березня 2025 року

У результаті полум’я повністю зруйнувало цінні церковні реліквії, серед яких старовинна плащаниця 1890 року та ікона Пресвятої Богородиці з Афону.

Досі вціліли лише церковні дзвони, вінчальні корони та кадило, які виносили під час гасіння вогню.

Історична довідка

Оригінальний храм святого Юрія Переможця було споруджено у 1924–1930 роках, і в травні 2025 року він мав відсвяткувати своє 100-річчя.

Збір коштів на відбудову

Настоятель парафії отець Андрій Ткач оголосив про початок збору коштів на відбудову святині через свою сторінку в соціальних мережах та закликав усіх небайдужих долучитися до відновлення храму. На цю ініціативу вже відгукнулися місцеві парафіяни та благодійники: збір коштів триває, а всі зібрані ресурси підуть виключно на будівельні та реставраційні роботи.

Допомогти фінансово можна за наступними реквізитами:

Гривня

https://www.privat24.ua/send/gglp6

Отримувач

ТКАЧ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

IBAN

UA953052990262036400981080462

РНОКПП/ЄДРПОУ

3042701712

Призначення платежу:

Пожертва на відбудову храму

Долар США

BENEFICIARY (Одержувач)

Recipient

TKACH ANDRII,

IBAN

UA353052990262056400981081027

BANK OF BENEFICIARY (Банк одержувача)

Bank

JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE/BIC

PBANUA2X

CORRESPONDENT BANK (Банк-кореспондент)

Bank

Citibank N.A., NEW YORK, USA

SWIFT CODE/BIC

CITIUS33

Correspondent account

36445343

Євро

BENEFICIARY (Одержувач)

Recipient

TKACH ANDRI

IBAN

UA913052990262006400981081161

BANK OF BENEFICIARY (Банк одержувача)

Bank

JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE/BIC

PBANUA2X

CORRESPONDENT BANK (Банк-кореспондент)

Bank

J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

SWIFT CODE/BIC

CHASDEFX

Correspondent account

623-160-5145