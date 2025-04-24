З попелу до відродження: у Катеринівці розпочали будівництво нового храму
23 квітня 2025 року, у день пам’яті святого великомученика Юрія Переможця, митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор звершив урочисте закладення наріжного каменю під будівництво нового храму святого Юрія Переможця у селі Катеринівка Кременецького благочиння. Ця подія символізує початок відродження духовного центру громади на місці 100-річного дерев’яного храму, який згорів унаслідок масштабної пожежі 11 березня 2025 року
У результаті полум’я повністю зруйнувало цінні церковні реліквії, серед яких старовинна плащаниця 1890 року та ікона Пресвятої Богородиці з Афону.
Досі вціліли лише церковні дзвони, вінчальні корони та кадило, які виносили під час гасіння вогню.
Історична довідка
Оригінальний храм святого Юрія Переможця було споруджено у 1924–1930 роках, і в травні 2025 року він мав відсвяткувати своє 100-річчя.
Збір коштів на відбудову
Настоятель парафії отець Андрій Ткач оголосив про початок збору коштів на відбудову святині через свою сторінку в соціальних мережах та закликав усіх небайдужих долучитися до відновлення храму. На цю ініціативу вже відгукнулися місцеві парафіяни та благодійники: збір коштів триває, а всі зібрані ресурси підуть виключно на будівельні та реставраційні роботи.
Допомогти фінансово можна за наступними реквізитами:
Гривня
https://www.privat24.ua/send/gglp6
Отримувач
ТКАЧ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
IBAN
UA953052990262036400981080462
РНОКПП/ЄДРПОУ
3042701712
Призначення платежу:
Пожертва на відбудову храму
Долар США
BENEFICIARY (Одержувач)
Recipient
TKACH ANDRII,
IBAN
UA353052990262056400981081027
BANK OF BENEFICIARY (Банк одержувача)
Bank
JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT CODE/BIC
PBANUA2X
CORRESPONDENT BANK (Банк-кореспондент)
Bank
Citibank N.A., NEW YORK, USA
SWIFT CODE/BIC
CITIUS33
Correspondent account
36445343
Євро
BENEFICIARY (Одержувач)
Recipient
TKACH ANDRI
IBAN
UA913052990262006400981081161
BANK OF BENEFICIARY (Банк одержувача)
Bank
JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT CODE/BIC
PBANUA2X
CORRESPONDENT BANK (Банк-кореспондент)
Bank
J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
SWIFT CODE/BIC
CHASDEFX
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