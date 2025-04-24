Загадковий вибух у лісі: на Тернопільщині чоловік підірвався на гранаті

На Тернопільщині 28-річний мешканець одного з сіл Кременецького району зазнав важкого поранення внаслідок вибуху гранати. Інцидент стався у лісосмузі неподалік його дому. Про це повідомили у Кременецькому районному відділі поліції.

Інформацію про постраждалого до правоохоронців передали лікарі. Чоловіка госпіталізували з осколковим пораненням черевної порожнини. Йому була надана невідкладна медична допомога, він переніс операцію.

За попередньою інформацією, гранату підірвав сам постраждалий. Вибух почули сусіди, а невдовзі помітили скривавленого чоловіка. Швидку допомогу викликала мати потерпілого.

Під час огляду місця події та помешкання чоловіка поліцейські виявили скобу від гранати. Зараз слідчі встановлюють, звідки саме він узяв вибуховий пристрій.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Правоохоронці продовжують досудове розслідування та з’ясовують усі обставини події.