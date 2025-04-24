Хвилина мовчання на честь Максима КУЗІВА

Максим КУЗІВ, 24-річний оператор-розвідник 93-ї бригади “Холодний Яр”, загинув 7 липня 2024 року біля Андріївки на Донеччині.

Він був справжнім альтруїстом – це слово навіть викарбував на власному тілі як життєве кредо. Ще з 15 років Максим приєднався до “Соколу”, згодом очоливши тернопільський осередок організації.

Друзі згадують його як людину, що вміла об’єднувати навколо себе інших. “Він випромінював віру в себе і міг розговорити навіть найскромнішу людину,” – розповідає дружина Олена.

Свій позивний “Залізняк” обрав на честь ватажка гайдамаків, захоплюючись історією Холодного Яру. Доля розпорядилась так, що він пішов захищати Україну саме в бригаді “Холодний Яр”.

Кандидат у майстри спорту зі спортивного туризму, Максим став на захист Батьківщини з перших днів повномасштабного вторгнення.

Посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишились батьки та дружина.