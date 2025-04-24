18:46 | 24.04.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила захисника Анатолія Водовіза

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
Світлий Великодній тиждень приніс гіркі новини до  Трибухівської громади, повідомляють у селищній раді.
22 квітня від важких множинних поранень, отриманих внаслідок ураження транспортного засобу FPV дроном, у Дніпропетровській лікарні помер наш земляк – житель села Медведівці, 38-річний водій-електрик відділення безпілотних авіаційних комплексів, солдат Анатолій Михайлович ВОДОВІЗ.
У скорботі схиляємо голови перед пам’яттю Анатолія і щиро співчуваємо його рідним і близьким.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *