Тернопільщина втратила захисника Анатолія Водовіза

Світлий Великодній тиждень приніс гіркі новини до Трибухівської громади, повідомляють у селищній раді.

22 квітня від важких множинних поранень, отриманих внаслідок ураження транспортного засобу FPV дроном, у Дніпропетровській лікарні помер наш земляк – житель села Медведівці, 38-річний водій-електрик відділення безпілотних авіаційних комплексів, солдат Анатолій Михайлович ВОДОВІЗ.

У скорботі схиляємо голови перед пам’яттю Анатолія і щиро співчуваємо його рідним і близьким.