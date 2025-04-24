GENIUS Olympiad Ukraine: золото — в учениці 8 класу з Тернопільщини

Шумщина має ким пишатися: учениця 8-Б класу Шумського ліцею Богдана Лохвінська вразила своїми досягненнями не лише місцеву громаду, а й всю Україну.

За перемоги у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з біології та образотворчого мистецтва, а також гран-прі у літературно-художньому конкурсі «Самчукова криниця», до Богдани вже звикли як до талановитої й працьовитої учениці. Але нещодавній її успіх на національному етапі міжнародного конкурсу «GENIUS Olympiad Ukraine 2025» вивів її ім’я на новий рівень.

Юна науковиця здобула золоту медаль за свій проєкт у категорії «Наука». Її дослідження під назвою «Оцінка токсичності зворотних вод (на прикладі зворотних вод після очисних споруд м. Шумськ)» визнали одним із найкращих в Україні.

Шумський міський голова Вадим Боярський разом з начальницею управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Аллою Ніколаєвою урочисто привітали Богдану та вручили їй подарунок, подякувавши за гідне представлення Шумської громади.

Успіх дівчини став можливим завдяки її цілеспрямованості та підтримці наукового керівника – директорки Шумського ліцею Людмили Калуш.

GENIUS Olympiad – міжнародний конкурс проєктів для учнів, який охоплює різні напрями: науку, мистецтво, літературу, екологію, музику та підприємництво. Український етап є частиною глобального освітнього руху за стале майбутнє.