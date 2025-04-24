У готелі Тернополя виявили сімох іноземців-нелегалів із Молдови

Сімох громадян Республіки Молдова — чотирьох чоловіків і трьох жінок — виявили у Тернополі під час спільної перевірки працівники управління міграційної поліції, Державної міграційної служби в області та співробітники СБУ.

Іноземці проживали в одному з готелів обласного центру та, як з’ясувалося під час перевірки, перевищили дозволений термін перебування на території України.

Наразі правоохоронці встановлюють, з якою метою ці особи перебували на Тернопільщині.

За фактом порушення передбачене складання адміністративного протоколу за ст. 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення — “Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні”.

Посадовці міграційної служби вже ухвалили рішення про примусове повернення громадян Молдови на батьківщину.