Після скандалу та судів: Михайло Яцина повертається до керівництва ДПС Тернопільщини
24 квітня 2025 року Тернопільський окружний адміністративний суд поновив Михайла Яцину на посаді начальника Головного управління Державної податкової служби (ДПС) у Тернопільській області. Це рішення стало результатом тривалого судового процесу, який розпочався після його звільнення у січні 2023 року.
Причини звільнення
Михайло Яцина був звільнений 5 січня 2023 року після затримання його заступника, Сергія Бабія, на хабарі в розмірі 5 тисяч доларів США. Після цього голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев закликав до звільнення не лише Бабія, але й усього керівництва тернопільської податкової служби. Яцину звільнили за згодою сторін, на підставі його заяви, хоча пізніше він стверджував, що не мав наміру звільнятися і написав заяву під тиском.
Судовий процес
Після звільнення Яцина оскаржив це рішення в суді. Спочатку Тернопільський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні його позову. Однак Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові скасував це рішення, поновив Яцину на посаді та зобов’язав виплатити йому компенсацію за вимушені прогули в розмірі понад 150 тисяч гривень. Це рішення було оскаржене ДПС у Верховному Суді, який скасував попередні рішення та направив справу на новий розгляд до Тернопільського окружного адміністративного суду.
Остаточне рішення
24 квітня 2025 року Тернопільський окружний адміністративний суд задовольнив позов Яцини та поновив його на посаді начальника ГУ ДПС у Тернопільській області. Адвокат Яцини, Віталій Сідоров, прокоментував це рішення як перемогу не лише для його клієнта, але й для всієї системи правосуддя .
Подальші кроки
Очікується, що після отримання повного тексту судового рішення будуть оприлюднені деталі справи. Наразі невідомо, чи ДПС оскаржуватиме це рішення у вищих інстанціях.