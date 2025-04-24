Після скандалу та судів: Михайло Яцина повертається до керівництва ДПС Тернопільщини

24 квітня 2025 року Тернопільський окружний адміністративний суд поновив Михайла Яцину на посаді начальника Головного управління Державної податкової служби (ДПС) у Тернопільській області. Це рішення стало результатом тривалого судового процесу, який розпочався після його звільнення у січні 2023 року.

Причини звільнення

Михайло Яцина був звільнений 5 січня 2023 року після затримання його заступника, Сергія Бабія, на хабарі в розмірі 5 тисяч доларів США. Після цього голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев закликав до звільнення не лише Бабія, але й усього керівництва тернопільської податкової служби. Яцину звільнили за згодою сторін, на підставі його заяви, хоча пізніше він стверджував, що не мав наміру звільнятися і написав заяву під тиском.​

Судовий процес

Після звільнення Яцина оскаржив це рішення в суді. Спочатку Тернопільський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні його позову. Однак Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові скасував це рішення, поновив Яцину на посаді та зобов’язав виплатити йому компенсацію за вимушені прогули в розмірі понад 150 тисяч гривень. Це рішення було оскаржене ДПС у Верховному Суді, який скасував попередні рішення та направив справу на новий розгляд до Тернопільського окружного адміністративного суду.​

Остаточне рішення

24 квітня 2025 року Тернопільський окружний адміністративний суд задовольнив позов Яцини та поновив його на посаді начальника ГУ ДПС у Тернопільській області. Адвокат Яцини, Віталій Сідоров, прокоментував це рішення як перемогу не лише для його клієнта, але й для всієї системи правосуддя .​

Подальші кроки

Очікується, що після отримання повного тексту судового рішення будуть оприлюднені деталі справи. Наразі невідомо, чи ДПС оскаржуватиме це рішення у вищих інстанціях.