За добу на Тернопільщині — 11 пожеж: згоріла господарка, суха трава і навіть авто

Протягом 23 квітня підрозділи Головного управління ДСНС України у Тернопільській області ліквідували 11 пожеж у житловому секторі, на відкритих територіях та в транспортному засобі. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати дві будівлі та один автомобіль, а також запобігти поширенню вогню.

🔹 У Тернополі, на вулиці Галицькій, загорілась газова труба на кухні квартири. Пожежу загасили власники ще до прибуття рятувальників, які обстежили приміщення, перекрили газ і перевірили суміжні квартири.

🔹 У селі Івачів Долішній зайнялися дрова на відкритій території (10 м²), а в селі Павлів горіло сміття на площі близько 0,03 га.

🔹 Серйозна пожежа трапилася в селі Кобиловолоки: згоріла частина господарської будівлі — 30 м² покриття, речі домашнього вжитку, вікна та двері. Рятувальникам вдалося зберегти дві сусідні будівлі.

🔹 На півдні області, в Бучацькому та Чортківському районах, рятувальники гасили кілька займань сухої трави — найбільше з них, у селі Підлісся, охопило площу 2,5 га.

🔹 У Кременці ліквідовано два осередки займання сухої трави — неподалік села Жолоби та біля об’їзної дороги.

🔹 У селі Біла і Пробіжній горіли трава та сміття — площа загорянь сягала 2 гектарів.

🔹 Пізно ввечері у Тернополі, на вул. Шухевича, загорівся моторний відсік автомобіля Renault Trafic. Завдяки злагодженим діям вогнеборців автомобіль вдалось врятувати.

🔹 На завершення доби, вже після опівночі, рятувальники приборкали пожежу сухої трави та сміття на 0,5 га в місті Зборів.

Усього за добу вигоріло понад 5 гектарів територій. Причини займання та розмір матеріальних збитків з’ясовуються.

ДСНС вкотре закликає громадян не палити суху траву і сміття, дотримуватись правил пожежної безпеки та у випадку загоряння негайно звертатись за номером 101.