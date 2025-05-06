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Новини Тернополя 

У Тернополі — нестача 2+ крові!

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Тернопільський обласний центр служби крові повідомляє про нестачу запасів крові другої позитивної групи.

У центрі наголошують, що під час війни крові потрібно багато, а її термін зберігання обмежений. Регулярне донорство — запорука того, що рятівна кров буде доступною вчасно.

— Звертаємось до всіх із другою позитивною групою: не відкладайте, приходьте. Саме зараз ваша допомога вкрай важлива, — закликають у закладі.

Центр працює з понеділка по п’ятницю, забір крові проводиться з 8:00 до 13:00.

Адреса: м. Тернопіль, вул. Клінічна, 8.

Номер телефону: 066 121 4073

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