Пенсіонерка з Борщова може сісти на 7 років за зберігання зброї

У Борщові поліцейські виявили вогнепальну зброю у 66-річної жінки. Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Тернопільській області, оперативники Чортківського райуправління провели санкціонований обшук у будинку пенсіонерки та вилучили перероблений сигнальний пістолет марки «Ekol P29 Rev II».

Жінка стверджує, що знайшла зброю, проте де саме та коли — відмовляється пояснити. Експертиза підтвердила, що пістолет є придатним до стрільби і класифікується як короткоствольна вогнепальна зброя.

Правоохоронці вирішують питання про повідомлення жінці про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю. Їй загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.