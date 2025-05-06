На Тернопільщині запрацювала установа супроводу ветеранів: 60 фахівців уже допомагають Захисникам

У Тернопільській області розпочала роботу новостворена установа, покликана забезпечити супровід ветеранів війни та демобілізованих військовослужбовців. Її створено на підставі рішення Тернопільської обласної ради, ухваленого 30 грудня 2024 року. Фактично структура запрацювала з 1 січня 2025-го.

Як повідомили під час брифінгу, наразі до роботи вже залучено 60 фахівців, які надаватимуть комплексну підтримку ветеранам – від психологічної допомоги та юридичних консультацій до сприяння у працевлаштуванні, соціальній адаптації та реінтеграції в громади.

Важливою частиною діяльності є створення умов для доступності послуг у територіальних громадах. Фахівці у супроводі представників влади здійснюють робочі поїздки, під час яких вирішують питання облаштування відповідних робочих місць на місцях.

Установа також активно співпрацює з бізнесом і громадським сектором. Уже підписано меморандуми та угоди про партнерство з благодійним фондом «Подоляни» та компанією «Роботизовані агросистеми». Це дозволяє розширити можливості для підтримки родин Захисників, а також реалізовувати ініціативи з навчання, реабілітації та працевлаштування ветеранів.

Виконувач обов’язків директора комунальної установи «Ветеранський простір» Юрій Човган закликав роботодавців Тернопільщини активно долучатися до спільної роботи, зокрема – надсилати актуальні вакансії, аби спеціалісти супроводу могли оперативно допомагати військовим із працевлаштуванням у громадах.