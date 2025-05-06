Мільйони в тіні: податківець приховав будинки, але повернувся в крісло начальника!

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірні відомості на понад 22,5 мільйона гривень у деклараціях колишнього, а тепер уже поновленого на посаді начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Михайла Яцини.

За результатами повної перевірки декларації за 2022 рік, встановлено порушення на 13,2 млн грн, за 2023 рік — ще на 9,3 млн грн.

Серед головних порушень:

Приховування двох будинків (площею 296 м² та 64,6 м²), в яких фактично проживали сам декларант і його сім’я. Формально власницею об’єктів є мати Яцини, яка, як встановили у НАЗК, цими будинками не користувалась.

Не зазначено земельні ділянки , на яких розташовані ці об’єкти нерухомості.

Сам Яцина заперечував користування майном, однак НАЗК спільно з Державним бюро розслідувань зібрали докази, які вказують на протилежне.

На підставі зібраних фактів НАЗК склало обґрунтовані висновки про наявність ознак кримінального правопорушення — за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (недостовірне декларування). Матеріали скеровано до ДБР, яке розпочало досудове розслідування.

⚖ Важливо: відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, поки її вину не доведено у законному порядку й не встановлено обвинувальним вироком суду.

Поновлення на посаді попри кримінальні ризики

Попри серйозні претензії з боку антикорупційних органів, 24 квітня 2025 року Тернопільський окружний адміністративний суд поновив Михайла Яцину на посаді начальника обласної ДПС. Судовий процес тривав понад два роки й розпочався після звільнення Яцини у січні 2023 року — одразу після затримання його заступника Сергія Бабія на хабарі у 5 тисяч доларів США.

Яцину звільнили нібито «за згодою сторін», але пізніше він заявив, що написав заяву під тиском. У суді йому спершу відмовили, однак апеляція стала на його бік, і врешті-решт, після рішення Верховного Суду та нового розгляду справи, його поновили. Окрім повернення на посаду, Яцина отримає понад 150 тисяч гривень компенсації за вимушені прогули.

Адвокат Віталій Сідоров назвав рішення суду «перемогою для всієї системи правосуддя». Однак остаточно крапку у справі може поставити ДБР або суд — у разі доведення вини Яцини у недостовірному декларуванні.