Хвилина мовчання на честь Володимира ШВАКА

Володимир ШВАК загинув у 51 рік, захищаючи Україну. Його серце зупинилося 22 лютого 2024 року у вінницькій лікарні після важкого поранення, отриманого на Луганщині.

Уродженець села Росохуватець, він був людиною працьовитою і щирою. Працював водієм у дорожній службі, їздив на заробітки, але коли отримав повістку – без вагань пішов до військкомату.

З листопада 2022 року служив хіміком у відділенні радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Побратими цінували його надійність і готовність допомогти.

“Він любив садити черешні, вишні, яблука. Дуже щирий був. Можна було з ним поговорити, пожартувати,” – згадує однокласник.

За мужність і героїзм Володимиру посмертно присвоєно звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У скорботі залишилися дружина Любов, діти, мати, брат і три сестри, які бережуть пам’ять про свого Героя.