Військовослужбовець із Бучача отримав штраф за удар колеги п’ятилітровою баклажкою олії

У Бучачі суд визнав винним військовослужбовця у нанесенні легких тілесних ушкоджень солдату під час виконання ним службових обов’язків. Конфлікт між чоловіками стався 20 січня 2025 року в селі Озеряни.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений — контрактник, який служить у одній з військових частин — побачив військовослужбовця в камуфляжній формі, що проводив оповіщення в рамках мобілізаційних заходів. Через неприязне ставлення до представників військової структури, яка організувала ці дії, обвинувачений вирішив застосувати силу.

Маючи при собі п’ятилітрову пластикову банку з олією, він вдарив нею солдата в тім’яну ділянку голови. Внаслідок удару потерпілий отримав легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я.

Обвинувачений визнав свою вину та уклав з потерпілим угоду про примирення, яку 27 лютого затвердив Бучацький районний суд. У рамках цієї угоди чоловіку призначили покарання у вигляді штрафу — 850 гривень, що становить 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Суд врахував щире каяття обвинуваченого, відсутність судимостей і його активне сприяння розслідуванню.

Вирок набирає чинності після закінчення строку на апеляційне оскарження.