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Дві пожежі за добу на Тернопільщині: рятувальники нагадують про правила безпеки

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Протягом минулої доби рятувальники Тернопільщини двічі виїжджали на гасіння пожеж.

У місті Тернопіль, на вулиці Пилипа Орлика, загорілося сміття в контейнері. Завдяки оперативним діям пожежу вдалося швидко ліквідувати та не допустити її поширення.

Ще один інцидент стався у селі Старий Почаїв Кременецького району, де зайнялася господарська будівля. Вогнеборцям вдалося локалізувати полум’я та врятувати від знищення три поруч розташовані споруди. Постраждалих немає.

У ДСНС Тернопільської області наголошують: більшість займань виникає через нехтування елементарними правилами безпеки в побуті.

Основні правила пожежної безпеки:

  • не залишайте без нагляду ввімкнені електроприлади;

  • не паліть у ліжку чи приміщеннях із легкозаймистими речовинами;

  • уникайте перевантаження електромережі та не використовуйте саморобні подовжувачі;

  • тримайте запальнички та сірники подалі від дітей;

  • встановіть вдома димовий сповіщувач або вогнегасник.

Пам’ятайте: ваша безпека — у ваших руках!
У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно телефонуйте за номером 101.

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