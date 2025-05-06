Дві пожежі за добу на Тернопільщині: рятувальники нагадують про правила безпеки
Протягом минулої доби рятувальники Тернопільщини двічі виїжджали на гасіння пожеж.
У місті Тернопіль, на вулиці Пилипа Орлика, загорілося сміття в контейнері. Завдяки оперативним діям пожежу вдалося швидко ліквідувати та не допустити її поширення.
Ще один інцидент стався у селі Старий Почаїв Кременецького району, де зайнялася господарська будівля. Вогнеборцям вдалося локалізувати полум’я та врятувати від знищення три поруч розташовані споруди. Постраждалих немає.
У ДСНС Тернопільської області наголошують: більшість займань виникає через нехтування елементарними правилами безпеки в побуті.
Основні правила пожежної безпеки:
-
не залишайте без нагляду ввімкнені електроприлади;
-
не паліть у ліжку чи приміщеннях із легкозаймистими речовинами;
-
уникайте перевантаження електромережі та не використовуйте саморобні подовжувачі;
-
тримайте запальнички та сірники подалі від дітей;
-
встановіть вдома димовий сповіщувач або вогнегасник.
Пам’ятайте: ваша безпека — у ваших руках!
У разі виникнення надзвичайної ситуації негайно телефонуйте за номером 101.