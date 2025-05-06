Яких груп крові бракує в лікарнях Тернопільщини цього тижня 

зареєструйтесь на ДонорUA та здайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви відразу побачите, У лікарнях Тернополя та області — дефіцит донорської крові 3- групи. Якщо вам 18 років, ви важите не менше 50 кг та не маєте хронічних захворювань,на ДонорUA та здайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви відразу побачите, де здайте кров у вашому місті.

«У соцмережах щодня можна зустріти дописи про те, що комусь терміново потрібні донори крові. Для онкохворого родича, для немовляти з серцевою патологією, для пораненого захисника, для жінки, яку чекають складні пологи. Так не повинно бути — достатній запас крові всіх груп має бути в лікарнях постійно. Від цих запасів залежать тисячі життяв, адже на пошук донорів не завжди є час. Здавайте кров регулярно, не чекаючи лиха. Тільки так ми підбаємо про те, аби ми самі, і наші близькі вчасно отримали допомогу в разі обстрілу чи несподіваної хвороби», — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».

це тижня потрібні донори крові таких груп:

Дніпро: 1-

Житомир: 1-, 3+

Запоріжжя: 3-

Київ: 3+

Краматорськ: усі групи крові

Кривий Ріг: 1-, 4-

Кропивницький: 1-, 3-, 4+/-

Миколаїв: 3-, 4+/-

Одеса: 3-, 4-

Полтава: всі групи крові

Рівне: 2-, 3-

Тернопіль: 3-

Ужгород: 2+/-, 3+/-, 4-

Хмельницький: 2+/-, 4+

Черкаси: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-

Як початися потреби у крові?

Координатори ДонорUA напряму зв’язуються з лікарнями, центрами крові та волонтерами по Україні, а також відстежують відповідні запити в соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan.

Крім того, ми отримуємо від допомоги та їхніх рідних запитів на адресну допомогу. З моменту заснування платформи ми обробили вже понад 8000 таких запитів. Ця інформація також допоможе сформувати статистику потреб крові в окремих регіонах. Один реципієнт може потребувати 5-7 донорів, а таких послуг у лікарнях міста може бути десятки, а інколи й інших.

Як здати кров?

Зареєструйтесь на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на персональний день у календарі в особистому кабінеті. на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на персональний день у календарі в особистому кабінеті.

Ознайомтеся з переліком тимчасових абсолютних протипоказань, аби знати, що можна вам бути донором, а також правильно допомогти до донорства.

Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, або без бонусів для донорів.

Кожна третя людина, хоча б раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення потреби в крові в Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе!