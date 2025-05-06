У Тернополі встановлено графік роботи дитячих садків у літній період

У Тернополі затвердили графік роботи дитячих садочків під час літнього періоду.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету міської ради з метою забезпечення необхідних умов функціонування закладів дошкільної освіти – для належної підготовки до нового навчального року та забезпечення права педагогів на відпустку.

Зокрема, згідно із документом, для дитячих садків у літні місяці встановлено 5-денний робочий тиждень:

– для закладів дошкільної освіти з щоденним перебуванням дітей – 10 годин в день;

– для Тернопільського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №2, Тернопільського закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) №6 та Тернопільської початкової школи №5 по одній групі з перебуванням дітей – 11 годин в день.