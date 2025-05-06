Куди підуть учні і вчителі? Малим школам Тернопільщини загрожує забуття

З 1 вересня 2025 року навчальні заклади, де навчається менше 45 дітей, більше не отримуватимуть державної освітньої субвенції. Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома в коментарі Суспільному. Як це вплине на малокомплектні школи Тернопільщини — з’ясовували журналісти.

Одним із таких закладів є гімназія в селі Кобилля Збаразької громади, де навчаються лише 29 школярів. Як розповів директор Зеновій Юрик, коли він прийшов працювати сюди понад пів століття тому, у школі було 240 учнів і 19 вчителів. За ці роки приміщення добудували: з’явилися спортзал, кабінет хімії, другий поверх. Але зараз навчальний заклад опинився під загрозою через нестачу учнів. Без державної дотації він існувати не зможе, зазначає директор.

У гімназії працює і Ольга Стародуб — вчителька початкових класів. Двоє з її п’яти дітей також навчаються у Кобиллі. За її словами, закриття школи означатиме не лише втрату роботи, а й складнощі з доїздом: дорога до сусіднього села в поганому стані, а в родині немає бабусі чи дідуся, щоб залишити з ними малюків.

У Збаразькій громаді сім шкіл можуть втратити субвенцію через малу кількість учнів, повідомив начальник управління освіти Володимир Флінта. Серед них — гімназії в Кобиллі, Киданцях, Карначеві, Красносільцях. У деяких громадах намагаються залучати дітей із сусідніх сіл, аби зберегти школи.

Схожа ситуація в селі Курівці Тернопільської громади. У місцевій гімназії імені Бенцаля навчається 41 дитина. Колись їх було понад 130, але через війну та виїзд родин за кордон кількість учнів зменшилася. Директорка Ольга Чортик прогнозує, що до 1 вересня 2025 року заклад не зможе досягти порогу в 45 учнів. Управління освіти вже підготувало проєкт рішення про пониження ступеня закладу — з гімназії до початкової школи.

Троє дітей Людмили Боденко навчаються саме у Курівцях. Родина переїхала сюди з Хмельниччини через близькість школи й реабілітаційного центру — їхня дитина має інвалідність. Жінка каже: довозити її щодня до іншого населеного пункту буде нереально.

У Тернопільській громаді, за словами Ірини Сум, заступниці начальника управління освіти і науки, схожа ситуація ще в двох закладах — Кобзарівській гімназії та Чернихівській школі.

Ольга Хома пояснює: норма щодо 45 учнів стосується лише середньої ланки (5–9 класи). Початкові школи, навіть з одним учнем, залишаться на державному фінансуванні. Місцева влада може приймати рішення про пониження ступеня або фінансування закладу з власного бюджету.

Нагадаємо, що станом на 1 вересня 2024 року у школах області навчалися 101 тисяча учнів, що на 10 тисяч менше, ніж до повномасштабної війни.