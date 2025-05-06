На Тернопільщині зіткнулися пікап та вантажівка

Двоє кермувальників потрапили до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. На Лановеччині не розминулися пікап та вантажний автомобіль.



Дорожньо-транспортна пригода трапилася 5 травня близько 11:30 на трасі Доманеве-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік селища Вишнівець. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група Лановецького відділення поліції. У ході перевірки стало відомо, що водій КамАЗу допустив зіткнення з автомобілем RAM1500.



У результаті удару травми отримали двоє кермувальників. Їх бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до медзакладу. Взяли у чоловіків і зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За даним фактом відкрите провадження відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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