СБУ затримала угорських агентів, які збирали розвіддані про військові об’єкти на Закарпатті

СБУ вперше викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини на території України

Служба безпеки України вперше в історії країни розкрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка вела шпигунську діяльність на шкоду державним інтересам України. Метою цієї мережі було збирання розвідувальної інформації про військову оборону Закарпатської області, вивчення уразливих місць в наземній і повітряній обороні, а також оцінка суспільно-політичних настроїв місцевих жителів у разі потенційного вторгнення угорських військ.

Під час спеціальної операції СБУ вдалося затримати двох агентів угорської спецслужби. Один із затриманих – 40-річний колишній військовий з Берегівського району, завербований ще в 2021 році. Куратором його діяльності був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифікувала СБУ.

Завдання цього агента включали збір інформації про реакцію місцевого населення на можливе введення миротворчого контингенту, зокрема угорських військ, а також про ситуацію з військовою технікою та озброєнням на чорному ринку. Додатково він вивчав розміщення Сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300.

Після збору інформації агент виїхав до Угорщини для звітності. При цьому для перетину кордону він підробив довідку про догляд за хворим батьком. Під час зустрічі з угорським куратором він отримав кошти на виконання завдань і для завербування нових інформаторів.

У березні цього року була зафіксована друга зустріч агента з куратором, на якій він отримав телефон з програмним забезпеченням для закритого зв’язку. Серед нових завдань була обробка даних про службу в Силах безпеки, а також виявлення службових авто та інші дані про військові підрозділи в Закарпатті.

Другим затриманим стала колишня військовослужбовиця Сил безпеки України, яка працювала на угорську розвідку після звільнення у 2025 році. Вона надавала розвіддані про наявність літаків та оборонні системи в Закарпатті.

Під час обшуків у затриманих було вилучено телефони та інші матеріали, що підтверджують їхню шпигунську діяльність. За фактом державної зради в умовах воєнного стану СБУ повідомила затриманим про підозру. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Спецоперація проводилась за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Тривають заходи для встановлення і притягнення до відповідальності інших членів агентурної мережі.