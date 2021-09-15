За добу на Тернопільщині від коронавірусу померло шестеро людей

На Тернопільщині через Cоvid-19 за останню добу померло троє жінок та троє чоловіків. Це найвищий показник добової смертності в області за останні чотири місяці. Наймолодшій пацієнтці було 50 років.

Впродовж літа у Тернопільській області не було зафіксовано жодного випадку смерті від ускладнень коронавірусної хвороби, але з початком осені цей показник почав зростати. Спочатку медики фіксували по одній чи дві смерті маже через день. А за попередню добу, 13 вересня, від ускладнень померло аж шестеро людей. Захворіло на коронавірус – 98 осіб.

«За останню добу зафіксовано шість летальних випадків. Померли 81-річна жінка Чортківського району; 67-річний та 94-річний чоловіки з Тернополя; 66-річна та 50-річна жінки, а також 81-річний чоловік – Тернопільського району», – повідомляють в Тернопільському обласному лабораторному центрі.

За попередню добу в лабораторному центрі провели 1096 досліджень методом ПЛР. За результатами цих досліджень підтвердили коронавірус у 98 людей.