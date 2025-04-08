Небезпека у тернопільській школі: в учениці знайшли психотроп

У одному з навчальних закладів Тернополя інспекторка Служби освітньої безпеки виявила у 15-річної школярки поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, схожою на психотроп.

Правоохоронці отримали оперативну інформацію про можливе зберігання заборонених речовин однією з учениць. Під час перевірки ця підозра підтвердилася. На місце події прибули слідчо-оперативні працівники, які вилучили речовину та передали її на експертизу.

Наразі поліція з’ясовує, звідки неповнолітня отримала психотроп і з якою метою його зберігала. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання психотропних речовин без мети збуту.

Санкція статті передбачає покарання: від штрафу до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — до обмеження волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, що інспектори Служби освітньої безпеки працюють у школах Тернопільщини з 1 вересня 2024 року. Вони відповідають за безпеку школярів, патрулюють території, контролюють пропускний режим і запобігають правопорушенням у навчальних закладах.