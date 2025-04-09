Шахрайська схема на мільйони: внук тернопільського депутата ошукав армію та волонтерів

Тернопіль став епіцентром одного з найбільших випадків шахрайства під час воєнного стану, пов’язаного з обманом військових та волонтерів. Після майже двох років розшуку поліцейські оперативники затримали Назара Оконського, внука колишнього депутата Тернопільської міської ради, Степана Оконського. Інформацію про затримання та підозру в організації злочинної групи оприлюднив Сергій Сінкевич у мережі Facebook, зазначивши ім’я підозрюваного, що стало предметом широкого обговорення.

Оконський і його спільники створили фіктивну компанію, щоб під виглядом постачальників дронів для військових і волонтерів заощаджувати великі суми грошей. Спочатку вони постачали невеликі партії техніки з частковою передоплатою, а коли здобули довіру, запропонували більші партії з повною передплатою. Після отримання коштів шахраї зникали, блокуючи контакти з покупцями.

Протягом дев’яти місяців злочинці ошукали щонайменше дев’ять осіб на понад 10,7 мільйона гривень. Зокрема, їхня діяльність спричинила серйозні збитки для тернопільських бізнесменів, які жертвували гроші на закупівлю техніки для фронту. Оконський та його група не тільки обманули військових, але й постачальників дронів, замовляючи техніку і не оплачуючи рахунки.

Правоохоронці провели серію обшуків у Києві, Тернополі та Львові. В результаті було вилучено 53 дрони DJI Mavic, значну кількість готівки в різних валютах, дорогоцінні метали, автівки та іншу техніку, яка стала частиною злочинної діяльності.

Назар Оконський та двоє його спільників були повідомлені про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 190 КК України). У разі доведення їхньої вини, вони можуть отримати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання Назара Оконського стало результатом тривалої оперативної роботи правоохоронців. Незважаючи на те, що місце затримання наразі не розголошується, існує ймовірність, що Оконський був затриманий поза межами Тернополя. Слідство триває, і правоохоронці перевіряють можливу причетність інших осіб до цієї схемі.

Паралельно з затриманням Оконського, прокуратура продовжує працювати над справою, щоб забезпечити судовий процес та покарання для злочинців.

Цей випадок став яскравим прикладом того, як вороги й зловмисники намагаються скористатися ситуацією війни, обманюючи наївних людей та завдаючи шкоди країні, яка знаходиться у боротьбі за своє виживання. Поліцейські закликають громадян бути пильними та не довіряти сумнівним пропозиціям, особливо під час воєнного стану.

Правоохоронці вже вжили заходів, щоб перешкодити подальшому поширенню злочинної діяльності, але ця справа служить важливим уроком про небезпеки, які можуть з’являтися навіть у часи, коли суспільство має справу з серйозними викликами.

Триває слідство, суд наближається.