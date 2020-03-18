Галицький коледж у Тернополі впровадив три нові спеціальності

Світ нестримно розвивається, змінюються напрямки людської діяльності, виникають нові професії, невідомі ще з десяток років тому. Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола є вищим навчальним закладом Тернополя, який враховує ці тенденції розвитку суспільства та попит на ринку праці, а тому провадить освітню діяльність у сфері вищої освіти за перспективними для міста та країни спеціальностями.

Коледж займає вагоме місце в освітньому просторі Тернополя вже більше двадцяти років, а тому, поряд із давно існуючими, започатковує підготовку здобувачів освіти за новими спеціальностями у сфері медіа, земельній та транспортній галузях. Вперше в Тернопільській області коледж розпочав підготовку за безперечно затребуваною спеціальністю «Геодезія та землеустрій» (галузь знань «Архітектура та будівництво») за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра (на базі 9-го класу). Фахівці цієї галузі займаються земельними питаннями: відведенням земель підприємствам чи організаціям для суспільних потреб та громадянам під індивідуальне будівництво, здійснюють оформлення та видачу документів на право власності, організовують раціональне використання та охорону земель, займаються експертною оцінкою землі та нерухомості. Випускники спеціальності зможуть працювати молодшими інженерами, техніками-землевпорядниками, фахівцями з інформаційних технологій в земельній сфері, техніками-геодезистами, картографами та проектувальниками.

Не менш затребуваною на ринку праці є спеціальність «Автомобільний транспорт» (освітня програма «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»), адже потреба у фахівцях автомобільного транспорту, які здійснюють розробку технологічних процесів, планують і організовують роботу з проведення технічного обслуговування і ремонту автомобілів та устаткування, інтенсивно зростає. Підготовка також здійснюється за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра (на базі 9-го класу). Студенти, вивчаючи будову автомобіля, автомобільні двигуни, технічну експлуатацію авто та основи їх технічної діагностики, зможуть обіймати посади головного інженера, керівника сервісної служби, директора станції технічного обслуговування, начальника автопарку, логіста на провідних підприємствах автомобільної галузі міста та області.

У коледжі дбають й про ступеневість освіти, адже тепер здійснюватиметься підготовка фахівців за спеціальністю «Журналістика» (освітня програма «Видавнича справа та медіакомунікації») за освітнім ступенем бакалавра (після 11-го класу). Цей напрям є одним із найбільш динамічних на світовому ринку праці. Фахівці цієї сфери не лише створюють контент, але й редагують його, просувають, продають, аналізують, вдосконалюють. Випускники спеціальності можуть працювати редакторами у видавництвах та мас-медіа, журналістами, контент-редакторами, Digital-редакторами, фахівцями з реклами та PR, керівниками проектів та програм у сфері медіакомунікацій, фахівцями з нових медіа, візуальних та текстових комунікацій, мультимедійного виробництва в усіх соціальних сферах: органах державної влади, бізнесових структурах, на підприємствах, у професійних, партійних та громадських організаціях тощо.

Галицький коледж, поряд із новими спеціальностями, віддавна здійснює підготовку фахівців більш ніж 20 професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра та освітнім ступенем бакалавра. Для цього заклад забезпечений професіональним викладацьким колективом, сучасною матеріально-технічною базою та має тісну співпрацю із базами практик та місцями працевлаштування випускників.

Більше про Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола, його структурні підрозділи та умови вступу у 2020 році дізнавайтеся на нашому сайті, за номерами телефонів (0352) 52-13-72, 25-76-49, 0679886554, 0684023821, або ж за адресою м. Тернопіль, вул. Б. Хмельницького, 15.