Бізнес Тернопільщини підключив понад 18 тисяч програмних та класичних РРО

З початку року підприємці Тернопільщини зареєстрували у податковій службі 945 одиниць касової техніки. Зокрема, представники бізнесу підключили 818програмних РРО (ПРРО) та 127 традиційних касових апаратів (РРО).

Загалом станом на початок березня на території Тернопільської області зареєстровано 18093 касових апарати, з них 4085 РРО у 2923 суб’єктів господарювання та 14008 ПРРО у 9912 суб’єктів господарювання.

Серед переваг програмних РРО «в смартфоні» є зручність у користуванні та сервісні складові.

Загальна сума задекларованих суб’єктами господарювання виторгів у січні-лютому цього року порівняно з аналогічним періодом 2024 року зросла на 2,1 млрд грн, або ж на 20 відсотків (з 11,5 млрд грн до 13,6 млрд гривень).

Це свідчить про більш свідоме ставлення представниками бізнесу до зобов’язань видавати фіскальний чек під час продажу товарів чи послуг, а громадян – до права його отримувати.