У Тернополі пройшла акція протесту проти змін до закону про НАБУ і САП

22 липня в центрі Тернополя відбулась акція протесту проти ухваленого Верховною Радою законопроєкту №12414, яким, на думку протестувальників, послаблюється незалежність антикорупційних органів — НАБУ та САП. Подібні акції цього дня відбулися також у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі.

«Це крок назад від демократії»

«Те, за що проголосували депутати, — це повернення в часи авторитаризму Януковича. Це не демократично і суперечить європейським цінностям, за які сьогодні гинуть наші військові», — каже тернополянка Олександра Рибник.

Учасники акції тримали плакати з написами:

🔹 «Вето на закон №12414»

🔹 «Такі закони не на часі»

🔹 «Корупція теж ворог»

🔹 «Зберігайте незалежність НАБУ і САП»

«Це — не просто правка. Це атака на систему»

«Ми з друзями не знали, що буде акція в Тернополі. Але як тільки побачили людей — приєдналися. Це боротьба не проти кількох осіб, а проти цілої інституції», — розповів учасник протесту Владислав Стовманенко.

«НАБУ і САП створені для контролю за владою. А зараз їх намагаються підпорядкувати тій самій владі. Це нелогічно і небезпечно», — додав він.

«Нас обдурили. У законі не було жодного слова про НАБУ»

Інша учасниця акції каже, що про протест дізналася випадково, але вийшла — бо не змогла мовчати:

«Ми шукали цей закон у відкритому доступі — там не було згадок про НАБУ чи антикорупційну діяльність. А поправка з’явилася непомітно. Це — обман. І це боляче. Бо ті, хто голосував “за”, — багато з них ще вчора були символами змін. А сьогодні — розчарування», — розповіла дівчина.

«НАБУ і САП мають залишитися незалежними»

«Це точно крок назад. Якщо антикорупційні органи підпорядковуються владі — вони перестають бути незалежними. А отже — і об’єктивними. Це суперечить курсу на ЄС», — вважає ще один протестувальник Володимир.

Що стало приводом для протестів?

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414 у другому читанні. Офіційно документ стосується порядку досудового розслідування у справах щодо зниклих безвісти під час війни. Водночас, як повідомили антикорупційні організації та НАБУ, до другого читання в документ внесли низку поправок, які суттєво змінюють баланс повноважень між НАБУ, САП та Офісом Генерального прокурора:

🔹 Генпрокурор отримує право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ;

🔹 Генпрокурор може самостійно закривати справи, вирішувати спори про підслідність та підписувати підозри топпосадовцям;

🔹 Забороняється передача справ НАБУ іншим органам — цю норму скасовують;

🔹 Керівник САП більше не визначає склад груп прокурорів — це робитиме генпрокурор.

Позиція НАБУ

У відповідь на ухвалення закону НАБУ виступило із заявою, в якій зазначено, що ці поправки “фактично знищують незалежність САП та підпорядковують НАБУ Генеральному прокурору”. Бюро наголосило, що система антикорупційних органів створювалася з 2015 року у співпраці з міжнародними партнерами — і така реформа не узгоджувалася ні з ними, ні з самими інституціями.

Фон: обшуки, підозри, скандали

За день до голосування — 21 липня — СБУ, ОГП та ДБР провели понад 70 обшуків у 15 співробітників НАБУ. Їм інкримінують:

державну зраду,

співпрацю з РФ,

торгівлю з країною-агресором,

корупцію в інтересах олігархів.

НАБУ підтвердило факт обшуків, але заявило, що частина підозр надумана, а дії силовиків — без судових рішень.

Також затримали керівника одного з територіальних управлінь НАБУ Руслана Магамедрасулова — йому готують підозру за ст. 111-2 ККУ (сприяння державі-агресору).

Реакція міжнародної спільноти

Країни G7 заявили, що уважно стежать за ситуацією довкола НАБУ. Західні партнери неодноразово наголошували, що незалежність НАБУ та САП — ключова умова для подальшої інтеграції України до Європейського Союзу.

Що далі?

Закон №12414 вже підписаний спікером Верховної Ради та направлений на підпис Президенту.

Протестувальники закликають накласти вето. Якщо цього не станеться — незалежність антикорупційної системи в Україні може бути фактично згорнута, кажуть активісти.

📌 Матеріал підготовлено на основі репортажу кореспондентів Суспільне Тернопіль і відкритих даних з офіційних джерел.