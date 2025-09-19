Військовий, який втік від поліції, спричинив серію ДТП у Тернополі: суд обрав запобіжний захід

19 вересня 2025 року Тернопільський міськрайонний суд обрав для 31-річного військовослужбовця запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на період досудового розслідування. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив низку дорожньо-транспортних пригод, а також наїхав на інспектора патрульної поліції.

Інцидент стався 7 вересня, коли порушник на автомобілі Skoda Fabia не виконав вимогу поліції зупинитися та почав втечу у напрямку Тернополя. Під час переслідування він спричинив кілька ДТП, зокрема з участю службових автомобілів поліції, вантажівки та легковика Audi. Після цього він наїхав на інспектора патрульної поліції. Газоаналізатор показав 1,13 проміле алкоголю в крові водія.

Поліцейські затримали порушника за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. На нього складено кілька адміністративних протоколів, зокрема за порушення ПДР, залишення місця ДТП, невиконання вимоги про зупинку та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі також оголосили чоловікові підозру за ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Тернопільський обласний ТЦК та СП вже призначив службове розслідування за фактом порушення ПДР військовослужбовцем. Водночас в установі підкреслили, що протиправні дії будь-якого військовослужбовця не будуть покриватися, адже принципова позиція Сухопутних військ Збройних Сил України — нульова толерантність до порушників закону.

Інцидент викликав обурення серед громади, адже такі дії з боку особи, яка повинна бути прикладом для інших, підривають довіру до державних органів. Очікується, що розслідування буде проведено максимально ефективно та неупереджено.

Порушник перебував у щорічній відпустці, а військову службу проходив із жовтня 2020 року.