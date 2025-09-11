Вогнеборці Тернопільщини швидко загасили пожежу та знешкодили оси і шершнів
Головне управління ДСНС України у Тернопільській області повідомляє про насичену роботу рятувальників протягом 10 вересня.
🔥 Врятовано житловий будинок у Горошовій
У селі Горошова Мельнице-Підліської громади сталася пожежа в житловому будинку. Завдяки швидким і професійним діям вогнеборців, будинок вдалося врятувати від повного знищення. Пожежа була локалізована та ліквідована вчасно.
🐝 Ліквідація небезпечних гнізд комах
Протягом дня рятувальники також працювали над ліквідацією гнізд небезпечних комах. У Тернополі, Заліщиках, Кременці та кількох селах, зокрема Підлісці та Лучка, було усунено 5 гнізд ос і шершнів, що становили загрозу для місцевих мешканців.
“Ми поруч, щоб допомогти в будь-якій ситуації — від великих пожеж до небезпечних загроз у вашому домі”, — зазначають у ДСНС.
У разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101.
