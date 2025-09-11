Вогнеборці Тернопільщини швидко загасили пожежу та знешкодили оси і шершнів

Головне управління ДСНС України у Тернопільській області повідомляє про насичену роботу рятувальників протягом 10 вересня.

🔥 Врятовано житловий будинок у Горошовій

У селі Горошова Мельнице-Підліської громади сталася пожежа в житловому будинку. Завдяки швидким і професійним діям вогнеборців, будинок вдалося врятувати від повного знищення. Пожежа була локалізована та ліквідована вчасно.

🐝 Ліквідація небезпечних гнізд комах

Протягом дня рятувальники також працювали над ліквідацією гнізд небезпечних комах. У Тернополі, Заліщиках, Кременці та кількох селах, зокрема Підлісці та Лучка, було усунено 5 гнізд ос і шершнів, що становили загрозу для місцевих мешканців.

“Ми поруч, щоб допомогти в будь-якій ситуації — від великих пожеж до небезпечних загроз у вашому домі”, — зазначають у ДСНС.

У разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101.