Вогнеборці Тернопільщини швидко загасили пожежу та знешкодили оси і шершнів

Головне управління ДСНС України у Тернопільській області повідомляє про насичену роботу рятувальників протягом 10 вересня.

🔥 Врятовано житловий будинок у Горошовій
У селі Горошова Мельнице-Підліської громади сталася пожежа в житловому будинку. Завдяки швидким і професійним діям вогнеборців, будинок вдалося врятувати від повного знищення. Пожежа була локалізована та ліквідована вчасно.

🐝 Ліквідація небезпечних гнізд комах
Протягом дня рятувальники також працювали над ліквідацією гнізд небезпечних комах. У Тернополі, Заліщиках, Кременці та кількох селах, зокрема Підлісці та Лучка, було усунено 5 гнізд ос і шершнів, що становили загрозу для місцевих мешканців.

“Ми поруч, щоб допомогти в будь-якій ситуації — від великих пожеж до небезпечних загроз у вашому домі”, — зазначають у ДСНС.

У разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101.

1 thoughts on “Вогнеборці Тернопільщини швидко загасили пожежу та знешкодили оси і шершнів

  • zorse nyt games
    11:34 | 11.09.2025 о 11:34
    Permalink

    Це цікавий новинний сайт, де зібрано багато актуальних подій. Дуже зручно, що є функція збереження даних для коментарів. Більше позитивних новин бігатим!

    Відповідь

