Бої та рукавиці Усика, – у Тернополі відбудеться благодійний вечір спорту

19 вересня у Тернополі відбудеться благодійний вечір спорту, метою якого є підтримка спецпідрозділів розвідки. Організатори запрошують усіх бажаючих долучитись до важливої події, на якій будуть представлені не лише захоплюючі бої, а й благодійна ярмарка.

Основні моменти заходу:

Чемпіонські бої — у програмі вечора чотири захоплюючі поєдинки за участі чемпіонів Європи. Благодійна ярмарка — основний лот ярмарки — це боксерські рукавиці з підписом українського непереможного чемпіона Олександра Усика. Усик є абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, двічі абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, а також олімпійським чемпіоном. Такий унікальний лот стане не лише символом підтримки спортсмена, але й важливою допомогою для наших воїнів. Підтримка спецпідрозділів розвідки — всі кошти від заходу будуть направлені на підтримку українських спецпідрозділів, що активно виконують завдання на передовій.

Як долучитись?

Для того, щоб стати частиною цієї важливої події, організатори просять попередньо забронювати квитки, щоб забезпечити комфортне розміщення гостей. Кількість місць обмежена, тому організатори радять не відкладати придбання квитків.

Долучились такі клуби:

Спортивний клуб Змішаних єдиноборств «Rybin Fight Club” заснований 20 травня 2024року в м.Тернопіль та має два напрямки таких як: ММА та Тайський бокс. За цей короткий час спортсмени клубу прийняли участь у багатьох змаганнях регіонального на всеукраїнського рівня.

Спортивний клуб «Характерник» заснований у 2000 році в м. Тернопіль, Валерієм Чоботарем. Тренування у напрямку фрі-файт. Українська академія єдиноборств заснована 19 листопада 2019 року в м. Тернопіль та об’єднує три напрямки: джиу-джитсу, ММА та кікбоксинг. За цей час вихованці академії здобули численні перемоги на національних та міжнародних змаганнях.

Приймає гостей – ТРЦ “Подоляни”

Контактна інформація для бронювання:

Телефон: 0977513024, Юля

Локація та деталі заходу надані при бронюванні.

Долучайтеся до благодійного вечора, підтримуйте наших захисників і отримуйте шанс стати частиною унікальної спортивної події!