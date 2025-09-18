Терноіпльщина в жалобі: загинув Володимир Ситник

9 вересня 2025 року стало трагічною датою для Залозецької громади, повідомляє селищний голвоа Андрій Нога. Помер Ситник Володимир Йосифович (28.10.1971 р.н.), житель села Ренів, який віддав своє життя за свободу та незалежність України.

Володимир був відданим військовим, який прийняв військову присягу на вірність Українському народу. Відповідно до інформації командування військової частини, він загинув під час виконання своїх обов’язків у районі населеного пункту Широчани Криворізького району Дніпропетровської області. Його смерть стала великою втратою для рідних, побратимів та всієї громади.

Володимир Ситник, мужньо захищаючи суверенітет і територіальну цілісність країни, виявив справжній героїзм та відданість військовій справі. Його загибель — це трагічна жертва на шляху до перемоги та миру в Україні.

Висловлюємо щирі співчуття матері, сестрі, рідним, друзям та побратимам полеглого воїна. Світла пам’ять Герою!

Зустріч кортежу з тілом Володимира Ситника та чин похорону відбудеться 22 вересня 2025 року.