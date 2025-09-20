Захоплення землі під прикриттям війни: у Петрикові почалися протести проти будівельної афери

Петриків, 19 вересня 2025 року. Те, що мало виглядати як звичайні технічні роботи, перетворилося на гучний скандал. Мешканці вулиці Героїв Майдану вийшли на протест проти того, що вони називають «кричущим злочином» та «будівельною аферою чиновників».

«Обленерго» чи «обл-аферисти»?

Все почалося кілька днів тому, коли у село заїхала важка техніка з написами «Обленерго». Люди вирішили: нічого дивного, планові роботи. Але згодом замість електричних опор на дорозі почали з’являтися стовпці під… огорожу.

Виявилося, що паркан захоплює частину проїжджої частини та навіть стічну канаву. Це стало першою іскрою обурення.

Та справжній шок настав після того, як активні мешканці перевірили кадастрову карту: 16 вересня 2025 року там «намалювалася» нова ділянка — 0,05 га з призначенням «для будівництва та обслуговування житлового будинку».

І це в час воєнного стану, коли виділення землі суворо заборонено.

Будинок-привид та документи-примари

Під час власного «розслідування» люди знайшли ще один абсурд: за документами, на цій землі вже нібито існує житловий будинок. Насправді там порожньо.

Цей факт мешканці називають не інакше як підробкою документів посадовцями Великоберезовицької ОТГ.

І тут історія набуває ще більшого цинізму: ділянка розташована на червоних лініях детального плану. Під нею проходять телекомунікації та газова труба. Будівництво тут — не лише незаконне, а й небезпечне.

Влада у «режимі польоту»

Обурені мешканці намагалися додзвонитися до т.в.о. старости Володимира Короля та Андрія Галайка. Реакція — нуль. Телефони мовчали.

Більше того, навіть попри офіційне запрошення, Король до громади не з’явився. Ця демонстративна тиша лише підлила масла у вогонь підозр: «вони прикривають аферу».

Поліція, заяви та нова хвиля протесту

Коли стало зрозуміло, що влада від людей відгородилася так само, як і новий паркан, мешканці викликали поліцію та офіцера громади.

Була складена колективна заява про злочин. Люди вимагають розслідування, покарання винних, скасування усіх незаконних дозвільних документів та знесення незаконної огорожі.

«Це не просто порушення — це нахабне плювання в обличчя всій громаді!» — каже одна з протестувальниць.

«Ми не відступимо»

Акція протесту у Петрикові стала першим кроком. Мешканці заявили: якщо їх не почують — наступні протести будуть масштабнішими.

Цей конфлікт уже виходить за межі однієї вулиці — він став символом боротьби людей проти земельних махінацій, корупції та чиновницького беззаконня.

Історія у Петрикові — це не локальний конфлікт. Це дзеркало того, як під прикриттям війни окремі ділки намагаються роздерибанити землю. Але громада довела: мовчати більше ніхто не буде.