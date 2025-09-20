Ворожий удар по Хмельниччині: зруйновані будинки, є загиблі

Сьогодні ворог здійснив чергову атаку по території Хмельниччини. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, сили ППО працювали, проте є наслідки ворожого удару.

З глибоким сумом повідомляється, що в Дунаєвецькій громаді під час ліквідації пожежі в одному з житлових будинків було виявлено тіло загиблого чоловіка, 1979 року народження. Двоє місцевих мешканців також отримали медичну допомогу, однак госпіталізації не потребували.

За попередніми даними, зруйновано 2 житлові будинки та пошкоджено близько 20 осель. На місці події працюють усі відповідні служби. Наразі уточнюється інформація щодо масштабів руйнувань та кількості постраждалих.

