На Тернопільщині раптово пішов з життя лікар Геннадій Дмитрієв

Сумна звістка сколихнула медичну спільноту Тернопільщини — на 53-му році життя раптово зупинилося серце досвідченого хірурга, завідувача хірургічного відділення Золотопотіцької міської лікарні Геннадія Геннадійовича Дмитрієва.

У колективі лікарні згадують про нього як про надзвичайно світлу, життєрадісну людину, яка присвятила себе служінню людям. За роки праці Геннадій Геннадійович врятував не одне життя, був уважним до кожного пацієнта, завжди підтримував колег, передавав свій досвід і знання молодшому поколінню медиків.

«Пішла з життя людина відкритої душі і доброго серця. Він був душею колективу хірургічного відділення. Ми висловлюємо глибоке співчуття рідним і близьким, підтримуємо вас у годину скорботи…», — зазначили в лікарні.

Світла пам’ять про Геннадія Геннадійовича Дмитрієва залишиться в серцях тих, хто знав, працював із ним чи був його пацієнтом.

Вічна памʼять і щира вдячність за шлях, сповнений добра, професіоналізму і людяності.