Принти картин Олесі Гудими – на Українському фестивалі у Нью-Вестмінстері

27 вересня під час Українського фестивалю у Нью-Вестмінстері відвідувачі зможуть побачити та придбати принти робіт відомої української художниці Олесi Гудими. Виручені кошти підуть на закупівлю та комплектацію необхідного спорядження для українських захисників і захисниць.

Олеся Гудима – сучасна українська мисткиня, відома далеко за межами України. Її роботи зберігаються у приватних колекціях у США, Канаді, Європі та Азії. Вона брала участь у престижних виставках у Нью-Йорку, Торонто, Парижі, Лондоні та багатьох інших містах.

Особливий стиль Гудими поєднує українські символи, жіночі образи, духовну енергію та національну ідентичність. Її картини часто називають «поезією у кольорі», адже вони наповнені ніжністю, світлом та глибоким філософським змістом.

У творчості художниця звертається до теми жінки як берегині, символу любові й духовної сили. У її полотнах часто можна побачити поєднання традиційних орнаментів, квітів, птахів та сакральних знаків, які творять гармонію і водночас зберігають український культурний код.

Мистецтво, яке допомагає

На фестивалі відвідувачі матимуть змогу не лише доторкнутися до мистецтва, а й долучитися до доброї справи. Придбавши принт роботи Олесі Гудими, кожен робить внесок у підтримку українських воїнів.

— «Мистецтво має силу єднати людей і надихати. Сьогодні воно стає ще й інструментом допомоги Україні у важкий час», — зазначають організатори.

Де знайти?

Принти будуть представлені на столику RIY Vancouver. Тут можна буде обрати роботу, яка найбільше відгукнеться серцю, та водночас підтримати тих, хто боронить свободу України.

💛💙 Завітайте на фестиваль у Нью-Вестмінстері, оберіть свій принт і станьте частиною доброї справи – разом ми наближаємо Перемогу!