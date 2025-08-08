Діти влаштували стрілянину поблизу дитячого майданчика у Тернополі

У Тернополі 7 серпня на одному з месенджерів з’явилося тривожне повідомлення: група підлітків нібито здійснила постріли з невстановленої зброї поблизу дитячого майданчика в обласному центрі. Це викликало занепокоєння серед мешканців міста, адже подібні інциденти можуть поставити під загрозу безпеку дітей і жителів у цілому.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. Правоохоронці активно працюють над встановленням усіх обставин цього інциденту: вони з’ясовують, хто саме міг бути причетний до стрілянини, а також переглядають записи з камер відеоспостереження, щоб отримати додаткові докази.

Зараз поліція проводить ретельну перевірку, і за її результатами буде надано правову оцінку діям учасників події. Визначається, яку кваліфікацію має отримати цей інцидент.

Жителі Тернополя хвилюються не лише через сам факт стрілянини, а й через те, що вона сталася в такому небезпечному для дітей місці — поряд з дитячим майданчиком. Очікується, що поліція вживає всіх необхідних заходів, щоб з’ясувати всі деталі і гарантувати безпеку мешканців міста.

Перевірка триває.