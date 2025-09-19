У Тернополі каналізацію заблокували… котячі наповнювачі

Аварійна бригада «Тернопільводоканалу» ввечері 18 вересня виїжджала на вулицю Володимира Великого для ліквідації затору у внутрішньобудинковій каналізаційній мережі.

Кілька годин фахівці ретельно прочищали труби, адже рух стоків перекрили… наповнювачі туалетів для домашніх улюбленців. У воді такі матеріали швидко набухають і тверднуть, утворюючи пробки, подібні до цементу.

Комунальники зауважують, що мешканці часто викидають до унітазу те, що категорично не можна, — залишки їжі, побутові відходи, жир, фарби та навіть наповнювачі з котячих лотків. Саме через такі дії виникають аварійні ситуації, які завдають шкоди обладнанню каналізаційних насосних станцій та очисних споруд.

За даними підприємства, лише за минулий тиждень аварійні бригади ліквідували 96 аварійних випадків у житлових будинках, значна частина яких була пов’язана із засміченням каналізації.

У «Тернопільводоканалі» вкотре нагадують: каналізаційна мережа призначена лише для відведення стічних вод із санвузлів. Будь-яке сміття та сторонні рідини в унітаз зливати не можна.