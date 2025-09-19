Збільшення губ: від чого залежить ціна

Корекція губ за допомогою контурної пластики сьогодні вважається однією з найбільш популярних косметологічних процедур в Україні. З її допомогою ви можете досягти бажаного об’єму і форми завдяки лише одному сеансу у косметолога.

Водночас контурна пластика є абсолютно безпечною процедурою, тому що для ін’єкцій застосовують натуральні компоненти (філери), які розсмоктуються протягом 1-1,5 років. Для багатьох у питанні збільшення губ ціна відіграє важливу роль. Від чого вона залежить і куди звернутися за цією послугою, ми розповімо в нашій статті.

Кому може знадобитися контурна пластика губ

Найчастіше метою даної косметологічної процедури є збільшення об’єму губ та інші естетичні цілі. Також контурна пластика може знадобитися при:

бажанні змінити контур та форму губ;

вроджених дефектах розміру, форми та об’єму;

асиметрії губ;

опущенні куточків рота та нечіткості контуру;

лущенні та сухості шкіри в даній зоні;

вікових змінах.

Процедура може проводитись у будь-якому віці. Вона характеризується високою ефективністю, безпекою та мінімальними вимогами у процесі реабілітації.

Як визначається вартість контурної пластики

Ціна цієї послуги визначається кількома чинниками. Одним з основних буде склад препарату на основі гіалуронової кислоти. Також філери можуть мати різну вартість, залежно від фірми-виробника. Важливим моментом буде об’єм філера, що вводиться під шкіру. Чим більша кількість складу, тим вища ціна процедури.

На вартість косметологічної процедури впливає обрана методика, техніка корекції губ, а також необхідність додаткової консультації та період реабілітації. Якщо вам потрібна ефективна контурна пластика за конкурентною ціною, радимо звернути увагу на послуги медичного центру Oxford Medical. Ця процедура проводиться у різних філіях клініки кваліфікованими косметологами з багаторічним досвідом.

Перед записом на консультацію ви зможете прочитати відгуки про роботу кожного спеціаліста на сайті медичного центру. Для ін’єкцій використовують сертифіковані препарати європейських виробників, які перед застосуванням проходять безліч клінічних досліджень. Перед здійсненням пластики лікарі проводять консультацію та перевіряють можливі протипоказання до процедури. Щоб отримати більш детальну інформацію про послугу та записатися на прийом до косметолога, зверніться до кол-центру Oxford Medical.