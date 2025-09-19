Військовий, який втік з частини, влаштував хаос на Тернопільщині

Чортківський районний суд виніс вирок жителю Чортківщини, засудивши його до 5 років і 6 місяців позбавлення волі за низку злочинів. Обвинувачений виявився причетним до незаконної вирубки дерев у заповіднику, крадіжки телефону у сусіда та самовільного залишення військової частини.

Злочини, які призвели до ув’язнення:

Незаконна вирубка дерев – на початку лютого 2024 року обвинувачений спиляв кілька дерев породи «граб» у межах загальнозоологічного заказника. Він використовував бензопилу, не маючи жодних дозвільних документів на проведення таких робіт. Крадіжка телефону – через деякий час після вирубки дерев обвинувачений вкрав телефон у свого сусіда. Самовільне залишення військової частини – під час вчинення злочинів обвинувачений знаходився в складі Збройних Сил України і самовільно покинув місце служби.

Рішення суду:

Суд визнав обвинуваченого винним за ч. 3 ст. 246 (незаконна вирубка лісу), ч. 4 ст. 185 (крадіжка), ч. 1 ст. 407 (самовільне залишення військової частини) КК України і призначив покарання у вигляді 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Також суд задоволив цивільний позов прокурора щодо відшкодування шкоди, завданої злочином.

Вирок поки не набрав законної сили, і підсудний може оскаржити його в апеляційному порядку.

Прокурорська позиція: Прокуратура, в рамках публічного обвинувачення, активно працює над забезпеченням справедливості і компенсації завданих збитків.