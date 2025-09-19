22:33 | 19.09.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

Скорботний вересень: минають перші роковини загибелі воїна Романа Гармаша

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *