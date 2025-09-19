Важка втрата для Тернопільщини: пішов з життя староста Богдан Лабатюк

Скалатська міська рада повідомляє про гірку і важку втрату для громади. Сьогодні пішов з життя Богдан Дмитрович Лабатюк, староста Зарубинецького старостинського округу. Це велика втрата для всіх нас, адже ми втратили не лише керівника, а й Людину з великої літери.

Богдан Дмитрович був вірним другом, мудрим батьком і чудовим сім’янином. Його чесність, доброта та відданість справі, а також безмежна любов до рідної громади залишаться в наших серцях назавжди. Його життєвий шлях був прикладом для всіх нас.

Висловлюємо наші найглибші співчуття рідним і близьким Богдана Дмитровича. Важко знайти слова, які б могли передати весь біль цієї втрати. Ми розділяємо з вами горе і будемо пам’ятати його завжди.

Вічна пам’ять.