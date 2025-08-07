Тернопільська влада пообіцяла знайти винних у погромі «Водної арени»

Тернопільська «Водна арена», яка мала стати однією з головних спортивних атракцій міста та важливим об’єктом для розвитку водних видів спорту, нині виглядає як занедбана руїна. Всього за кілька тижнів після завершення будівництва спортивний комплекс перетворився на пустку. Про це повідомив тернополянин Volodymyr A. Halytskiy, опублікувавши фотографії занедбаного стану об’єкта, який за задумом мав стати важливим центром для національних і міжнародних змагань.

Погром і вандалізм: що відбулося?

За словами першого заступника начальника Тернопільської ОВА Степана Куйбіди, інформацію про занедбаний стан «Водної арени» отримано від небайдужих громадян і медіа. Наразі уповноважена особа від департаменту розвитку інфраструктури ОВА, правоохоронці та підрядники фіксують факти пошкоджень. Готується офіційна заява до Головного управління Нацполіції.

«Отримали інформацію від небайдужих громадян та медіа, що Водна арена Тернополя погромлена. Зараз уповноважена особа від департаменту розвитку інфраструктури ОВА спільно із правоохоронцями та підрядником фіксують факти пошкодження, збирають усю необхідну інформацію. Маємо з’ясувати, хто причетний до цього вандалізму, і притягнути винних до відповідальності», — зазначив Степан Куйбіда.

Занедбана інфраструктура: руїни замість спортивного комплексу

Замість того, щоб стати символом спортивного розвитку Тернопільщини, «Водна арена» на сьогоднішній день перетворилася на об’єкт, який не відповідає жодним стандартам. Зникли камери спостереження, залишилися лише обірвані кабелі. Поламані замки, сміття всередині будівель, зірвані літери з назви арени — усе це свідчить про вандалізм і безвідповідальне ставлення до цього об’єкта. Інформаційні стенди порізані, а банери лежать на підлозі. Окрім того, територія навколо арени заросла бур’янами, що ще більше підкреслює її занедбаний стан.

Вартість будівництва і обіцянки, які не виконалися

«Водна арена» стала частиною програми «Велике будівництво» та мала стати основою для розвитку водних видів спорту в Україні. Витрати на її будівництво сягнули понад 100 мільйонів гривень, з яких 68 мільйонів виділили з державного бюджету, а додатково було передано 25,9 мільйона гривень з бюджету міста. Обіцяли, що об’єкт стане важливою базою для проведення міжнародних змагань з веслування, канополо та інших водних видів спорту. Але після декількох років будівництва, та навіть після кількох урочистих відкриттів за участю високопрофільних політиків, проект так і не став тим «туристичним магнітом», яким його рекламували.

Чому так сталося?

Запитання, яке хвилює тернополян та місцеву громаду загалом: чому, незважаючи на значні державні і місцеві інвестиції, спортивний об’єкт так швидко занепав? Як зазначив Віктор Кузяк, спортивний комплекс мав великий потенціал, і був би ідеальним місцем для проведення до 10 національних змагань з водних видів спорту. Однак через незадовільне утримання та недотримання стандартів, арена не змогла реалізувати цей потенціал.

Проблеми з управлінням і відсутність належної експлуатації

За словами Віктора Кузяка, «Водна арена» могла стати важливим центром для тренувань національних збірних команд, однак наразі це неможливо через поганий стан об’єкта. Департамент капітального будівництва Тернопільської ОВА, який був замовником будівництва, тричі вводив об’єкт в експлуатацію — у 2020, 2021 і 2024 роках, але ні в одному з випадків реальна інфраструктура не була належним чином підготовлена до роботи.

Надії на відновлення: що далі?

У березні 2025 року керівництво Федерації каное України разом з очільниками Тернопільської ОВА обговорювало можливість відновлення «Водної арени» і розвитку її потенціалу як спортивного комплексу для змагань на національному та міжнародному рівнях. Однак ситуація після березня лише погіршилася. Територія арени залишалася в занедбаному стані, і ремонтні роботи так і не були розпочаті.

Запитання до влади: куди йдуть бюджетні кошти?

Тернополяни та місцева громада все частіше ставлять питання: куди йдуть бюджетні кошти, і чому обіцянки щодо розвитку «Водної арени» не виконуються? Відсутність реальних змін викликає обурення і залишає місцеву громаду в розгубленості.

Заклик до реальних змін:

Місцева влада та відповідальні органи повинні вжити реальних заходів для збереження та належного утримання об’єкта. Зважаючи на великий потенціал «Водної арени», необхідно зробити все можливе для того, щоб вона стала справжнім центром для розвитку водних видів спорту, а також важливим місцем для проведення міжнародних змагань.