Мінус два НПЗ і станція «Самара»: українські дрони паралізують паливну інфраструктуру рф

Сили оборони України завдали ударів по стратегічних нафтопереробних об’єктах рф

У ніч на 20 вересня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони та під загальним керівництвом Генерального штабу ЗСУ завдали ураження по стратегічних об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури російської федерації.

📍 Саратовський нафтопереробний завод

Зафіксовано вибухи та масштабну пожежу на Саратовському НПЗ, який щороку переробляє понад 7 млн тонн нафти та забезпечує близько 2,54% від загального обсягу нафтопереробки в рф. Остаточні наслідки удару уточнюються.

📍 Новокуйбишевський нафтопереробний завод (Самарська область)

Об’єкт із річною потужністю понад 8,8 млн тонн нафти також зазнав ураження українських дронів. Попередньо відомо про вибухи та займання на території НПЗ.

📍 Лінійно-виробничо-диспетчерська станція «Самара»

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили вогневе ураження по ЛВДС «Самара» в населеному пункті Просвєт (Самарська область). Це ключовий об’єкт, де відбувається змішування нафти для формування експортного сорту Urals, на який припадає до 50% усього експорту нафти рф.

Усі уражені підприємства забезпечували потреби збройних сил рф у паливно-мастильних матеріалах.

«Сили оборони України системно реалізують заходи, спрямовані на зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора. Зокрема йдеться про підрив логістичних можливостей рф у секторі нафтопереробки та порушення системи забезпечення військ паливом», — зазначають у ЗСУ.

Деталі та остаточні результати ударів уточнюються.

Слава Україні! 🇺🇦