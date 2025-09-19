«СОЛОМІЯ — 153»: Великій Соломії Крушельницькій присвячено унікальний концерт у Тернополі

30 вересня 2025 року о 17:00 в концертній залі Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. С. Крушельницької відбудеться незабутній концерт «СОЛОМІЯ — 153», присвячений видатній українській співачці та патронесі навчального закладу — Соломії Крушельницькій.

Цей захід об’єднає пам’ять, вдячність і мистецтво. Студенти та викладачі коледжу, лауреати всеукраїнських і міжнародних конкурсів, представлять надзвичайну програму, яка відобразить не лише величний спадок Крушельницької, але й віддасть шану сьогоднішнім захисникам і захисницям України.

«СОЛОМІЯ — 153» — це не просто концерт, це єднання силою музики, яка дарує надію, заспокоює та зцілює душу. Мелодії, виконані художніми колективами та солістами, відкриють для слухачів нові грані української музичної культури.

Вхід на подію вільний, тому всі бажаючі зможуть поринути в атмосферу музичної величі та підтримати нашу культуру і традиції.